Eski Siyonist başbakandan büyük itiraf

İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonuna göre, eski başbakan Ehud Olmert, “İran'a saldırabileceğimizi iddia etmek abartılı bir söylemdir.” dedi.

Ehud Olmert, “Bu tür davranışlar ve övünmeler gücümüzü değil daha çok zafiyetimizi gösterir.” ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşmasına dair Ehud Olmert, “Eski nükleer anlaşmanın şartları, içinde bulunduğumuz durumdan çok iyi. Bu sadece benim kişisel görüşüm değil, İsrail Askeri Enstitüsü’nün birçok üst düzey üyesinin görüşü de böyle. Bu yüzden büyük güçlerin İsrail'in taleplerini karşılayabilecek bir anlaşmaya varmasını beklemek daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal rejimi zaman zaman, "İran'ın tesislerine askeri saldırı düzenleyeceği" tehdidinde bulunuyor.

Rejimin askeri saldırı tehdidine yanıt veren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'a yönelik "her türlü düşmanca harekete cevap verileceğini ve bu cevabın dengeleri değiştireceğini" belirtmişti.