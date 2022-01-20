İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 658 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 152’ye vaka sayısı ise 6 milyon 236 bin 568’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 247’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 73 bin 412’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.