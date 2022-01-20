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20 Oca 2022 14:46

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 658 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 152’ye vaka sayısı ise 6 milyon 236 bin 568’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 247’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 73 bin 412’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899961
https://tr.mehrnews.com/news/1899961/

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