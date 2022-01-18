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18 Oca 2022 08:43

Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin yakında Moskova’yı ziyaret edeceğinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bu ziyaretin gerçekleştirilmesi için gereken düzenlemelerin yapıldığını duyurdu.

İran ve Rusya dışişleri bakanları bu ziyareti iki ülkenin ilişkilerinde önemli bir gelişme ve ilişkileri geliştirmek için iyi bir fırsat olarak nitelendirdiler.

News Code 1899903
https://tr.mehrnews.com/news/1899903/

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