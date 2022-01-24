İran Yol ve Şehircilik Bakanı Azerbaycan'da

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi başkanlığındaki heyeti taşıyan yolcu uçağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na indi.

Heyet, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Kasımi iki gün sürecek Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile bir araya gelecek.

Büyükelçi Musevi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi başkanlığındaki heyetin ziyareti Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden başlıyor." dedi.