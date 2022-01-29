Türkiye Adalet Bakanı Gül görevden alındı

Türk medyasına göre, Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden alındı, yerine Bekir Bozdağ atandı.

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Gül'ün "af talebi" kabul edildi ve yerine Bekir Bozdağ atandı.

"Yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum"

Görevden alınan Adalet Bakanı Gül Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Temmuz 2017'den beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.