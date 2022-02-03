  1. Toplum
3 Şub 2022 15:36

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 37 bin 395 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 624'e vaka sayısı ise 6 milyon 483 bin 799'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 945'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 121 bin 353'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900244
https://tr.mehrnews.com/news/1900244/

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