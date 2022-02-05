Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin İran'a karşı azami baskı politikası başarısız oldu

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Gülpayegan kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin, "Düşmanlar İran’a karşı azami baskı politikasında utanç verici bir şekilde yenildiklerini itiraf etti." dedi.

İran, bölgedeki uçak simülatörleri için bir merkezdir

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, dün katıldığı bir televizyon programında, "İran, bölgedeki uçak simülasyon merkezidir.'' dedi.

Tuğgeneral Vahidi ayrıca, Hava Kuvvetleri'nin her türlü tehdide karşı hazır seviyede olduğunu aktardı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 908 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 681'e vaka sayısı ise 6 milyon 520 bin 707'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 85'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 130 bin 566'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.