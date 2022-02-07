Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: ABD'den dikkate değer bir girişim görmedik

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran medyasına verdiği açıklamada Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında yürütülen müzakereleri değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, "Amerikalılar bazı arabulucular vasıtasıyla sık sık mesaj gönderip iyi niyetli olduğunu iddia ediyor. Mevcut müzakere sürecinde Amerikalılardan dikkate değer bir girişim görmedik.” dedi.

İranlı yetkiliden Viyana müzakereleri hakkındaki gerçekçi olmayan iyimserliklere tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Viyana müzakereleri ile ilgili gerçekçi olmayan bazı iyimserliklere tepki olarak Twitter’den şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Viyana görüşmelerinde elde edilen bazı ilerlemeye rağmen, henüz tarafların yükümlülüklerinde gerekli dengenin sağlanmasından uzağız.

İyi bir anlaşmaya varmak için Washington'daki siyasi kararların bir taahhüt dengesi sağlaması gerekiyor."

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 35 bin 429 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 830’a vaka sayısı ise 6 milyon 579 bin 266’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 395’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 152 bin 908’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran, azami petrol ihracatı için hazır

İran Petrol Terminalleri Firması Genel Müdürü Abbas Esedruz, bu firmanın ham petrol ve doğalgaz kondensatının ihracatını en kısa sürede maksimum seviyeye ulaştırmaya hazır olduğunu belirtti.