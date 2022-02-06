İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 35 bin 429 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 830’a vaka sayısı ise 6 milyon 579 bin 266’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 395’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 152 bin 908’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.