İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Said Hatipzade, İslam Devrimi zaferinin 43. Yıldönümüne değinerek, “İslam Devrimi’nin üzerinden 43 yıl geçtiğine göre, milletleri korkutma yolunun başarısız olduğu herkes için açık olmalı. Ne yazık ki ABD de dahil olmak üzere bazı Batılı hükümetler hala bu baskılara devam ediyor. Bu hükümetler bugün Viyana’da bir sınavla karşı karşıyadır” dedi.

İran müzakere heyeti yarın Viyana'ya gidecek

İran müzakere heyetinin yarın Viyana'ya gideceğini belirten Hatipzade, "Tüm heyetlerin Viyana'ya dönmesi ve müzakerelere devam etmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

Hatipzade, “ABD yetkilileri nükleer anlaşmadan yasa dışı çıkması da dahil olmak üzere yıkıcı ve yanlış kararlarının bedelinin İran milletinin cebinden ödeyemeyeceklerini bilmeli. İran halkının güvenini kazanmalı ve gittikleri yoldan dönmeliler. Viyana’da bu davranışın pratikte değişmesini görene kadar bekleyeceğiz. Avrupalılar nükleer anlaşma konusundaki eylemsizliklerini bir kenara bırakıp taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip olduklarını göstermeliler” ifadelerinde bulundu.

Siyonist Rejim başbakanı Bennett’in Viyana görüşmelerine ilişkin iddiaları

Hatipzade, Siyonist Rejim başbakanı Naftali Bennett’in Viyana görüşmelerine ilişkin iddialarına tepki göstererek, “Bu sahte rejimin yetkililerinin açıklamalarının bir kısmı öngörü değil, haber türüdür . Onlar bu tür komplolar yapmakta olduklarını söylemek istiyorlar. Bu rejim bölgedeki terörlerin ve kan dökümlerin sebebidir. Diplomasi ve anlayış dili onlar için tehlikel. Onlar İranofobi ve İran karşıtı komplolar yaymak için ellerinden geleni yapıyorlar” diye kaydetti.

Tuğgeneral Kaani’nin Erbil ziyareti

Hatipzade, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’nin Erbil ziyareti hakkında, “İran’ın politikası, Irak'ta ulusal birlik olması için çaba göstermek olmuştur ve bu konuda elimizden geleni yapacağız” dedi.

ABD net bir gündemle Viyana'ya dönmeli

ABD’nin İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyet getirdiğine değinen Hatipzade, şunları söyledi:

“Bunlar, Trump yönetiminin nükleer anlaşma karşıtı eylemlerinin devamında iptal ettiği önemsiz şeylerdir ve nükleer taahhütlerle ilgilidir. Biz ciddi bir şekilde ülkenin ve halkımızın ekonomik çıkarlarına odaklanmaktayız. Ancak bu alanda hiçbir şey yapılmamıştır. ABD, kendi istediği alanda bir şey yapma kararı almıştır. Bunlar ciddiye alınması gereken konular değil. ABD heyeti net bir gündemle ve gerekli kararlar almak için Viyana'ya geri dönmelidir.”

Hatipzade, “Yaptırımların kaldırılması için siyasi bir gündemle Viyana’ya geri dönerlerse, kısa sürede bir anlaşmaya varılabilir” ifadesini kullandı.

İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve iki ülkenin yetkililerinin Tahran ve Bakü ziyaretleri hakkındakı şöyle söyledi:

“İki ülke arasında ikili meseleler, yeniden yapılanma ve bölgesel işbirliği konularında gerekli tedbirle ve işbirliği devam etmekte. Örnek olarak, Fars Körfezi-Karadeniz koridoru örneğinde İran'ın bu süreci koordine ettiği doğrudur ancak Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan ve Bulgaristan da bu süreçte yer almaktadır.”