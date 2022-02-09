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9 Şub 2022 10:35

Viyana'da ikili temaslar sürüyor

Viyana'da ikili temaslar sürüyor

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov Twitter'den yaptığı paylaşımlarda İranlı baş müzakereci Ali Bakıri Keni ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile görüştünü duyurdu.

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov Twitter’den şöyle bir paylaşımda bulundu:

“ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile görüştüm. Bu görüşmede Viyana görüşmelerini ele aldık”

Ulyanov paylaştığı başka bir tweette de “Viyana görüşmelerinin başlamasından sonra İran müzakere heyetinin başkanı Bakıri Keni ile görüştüm” dedi.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görülşmeleri dün tekrar başladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün Viyana'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

Amerika, 2018 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya yeniden başlamıştı. 

News Code 1900364
https://tr.mehrnews.com/news/1900364/

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