Rusya'dan önemli "Viyana müzakereleri" açıklaması

Sputnik'e göre, Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) hayata döndürülmesine yönelik müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Kommersant gazetesine konuşan Ulyanov, "Mevcut aşama son olarak adlandırılabilir. Çok uzun yol katedildi. Nihai belgenin taslağı hazır. Ek çalışma gerektiren birkaç madde var ama dosya artık masada. Oldukça hacimli, 20 sayfadan fazla. Bu, görüşmeleri oldukça kısa sürede tamamlama fırsatını veren bir temel" dedi.

Ulyanov, "Her halükarda görüşmeleri mümkün olan en kısa zamanda, tercihen bu ay içerisinde tamamlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.