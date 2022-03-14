Irak'taki Kataib Hizbullah'tan İran'ın operasyonuna ilişkin açıklama

Kataib Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erbil'de bulunan Siyonist Rejim'in gizli servisi Mossad'ın üslerine İranlı güçler tarafından yapılan ve çok sayıda Mossad subayının ölmesine ve yaralanmasına neden olan füzeli operasyon, Irak topraklarında farklı türden bir çatışma aşamasını öngören bir süreçtir.

Bu operasyon Siyonist Rejim’in son haftalarda Irak topraklarından İHA’larla İran’a saldırmasına tepki olarak gerçekleştirildi. Buna göre, uluslararası ve bölgesel çatışmaları önlemek için yabancı askeri üslerin ve istihbarat üslerinin ülkemizden çıkarılması gerektiğini yineliyoruz.

Sesini yükselten ve Siyonist üslerin bombalanmasını kınayanlara diyoruz: Amerikalı ve Siyonist işgalciler Irak güçlerini ve silah depolarını bombalarken bu sesler neredeydi? Şimdiki gibi kınandıklarını duymadık. Birisi İslam’ı, ülkemizi ve kutsal varlıklarımızı savunan diğeri ise ABD’lileri, siyonistleri ve Fasr Körfezi’nde kan döken yöneticileri savunan iki cephe olduk mu?”

Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist Rejim'e ait komplo ve kötülük merkezinin nokta atışı yapan füzelerle hedef alındığını bildirmişti.