İran: Avrupa ve ABD'nin kararlarını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Viyana görüşmelerine atıfta bulunarak, "Görüşmeler önemli ölçüde ilerledi ve konuların kapsamı ve sayısı azaldı. Ancak geri kalan konular çözülmesi gereken en zor, kilit ve ciddi konular" dedi.

Hatipzade, “İran’ın tüm hakları, kazanımları ve barışçıl nükleer bilgisi, bu nesil ve gelecek nesiller için bir onur olarak kalmak için korunacaktır. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Kalan iki veya üç konuda karşı tarafın taahhüdünü görürsek son aşamaya geçeceğiz. Hala Avrupa'nın ve Amerika'nın kararlarını bekliyoruz ve bu iradeyi onlarda henüz görmedik.” ifadesini kullandı.

Hatipzade, Siyonist Rejim Babakanının Viyana’da olası bir anlaşma hakkındaki iddialarına tepki olarak, “Siyonist Rejim liderlerinin söylediklerinin hedefi Washington ve üç Avrupa ülkesidir. Onların ne dediklerini ne dikkate alıyoruz ne de yargılıyoruz. İran milleti onların hedefinin kim olduğunu biliyor. Onlar (Siyonist Rejim) yıllardır fidye yapan müttefiklerinden fidye almak istiyorlar” ifadelerinde bulundu.

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