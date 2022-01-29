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29 Oca 2022 09:12

İran'dan Bağdat Havalimanı'na yapılan saldırıya kınama

İran'dan Bağdat Havalimanı'na yapılan saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın füzelerle hedef alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın füzelerle hedef alınmasını kınadı.

Füzeli saldırıyı Irak'ın istikrarına zarar vermek için düzenlenen bir eylem olarak nitelendiren Hatipzade,  şunları kaydetti:

“Bu tür şüpheli eylemler Irak'ta güvensizlik ve huzursuzluk yaratırken kötü niyetlilerin önünü açıyor ve aynı zamanda Irak vatandaşlarına yönelik devlet hizmetlerini kötü yönde etkilemektedir.”

Hatipzade, İran’ın Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ile istikrar ve güvenliğinin sağlanmasından yana olduğunu belirterek, “Irak hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği sağlama yönündeki çabalarını destekliyoruz.” diye konuştu.

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'na dün 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirilmiş. Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarılmıştı.

News Code 1900125
https://tr.mehrnews.com/news/1900125/

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