İİT: Siyonist güçleri 3 Filistinliyi kasten öldürdü

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlileri "kasten" öldürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail işgal güçlerinin Filistinli 3 genci öldürdüğü bu menfur suç, Filistin halkına karşı yürüttüğü saha infazları ve taammüden öldürme politikası bağlamında gerçekleşti."

Nablus'taki olayın kınandığı açıklamada, Siyonist İsrail'in uluslararası hukuku ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesini açıkça ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenme, İsrail'e bu suçları durdurması için baskı yapma, tüm ihlallerinden, ırkçı politikalarından sorumlu tutma ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA