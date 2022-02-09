Siyonist İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

Siyonist Rejimi, Suriye'ye 2011'den bu yana düzenlediği saldırılara bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Suriye devlet televizyonu, İsrail tarafından atılan füzelerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini belirtti, ancak sayı vermedi.

Siyonist güçleri konuya ilişkin yapılan açıklamada, savaş uçaklarının ülke topraklarına bir uçaksavar füzesi düşmesinin ardından Suriye'nin füze bataryaları ve radarını hedef aldığını kaydetti.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, olayda bir askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: Sputnik