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9 Şub 2022 10:34

Siyonist İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

Siyonist İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

Siyonist İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı bir kez daha hava saldırılarıyla hedef aldı. Suriye medyası, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. Olayda bir Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti.

Siyonist Rejimi, Suriye'ye 2011'den bu yana düzenlediği saldırılara bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı hedef aldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bilgisini paylaştı.
Suriye devlet televizyonu, İsrail tarafından atılan füzelerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini belirtti, ancak sayı vermedi.
Siyonist güçleri konuya ilişkin yapılan açıklamada, savaş uçaklarının ülke topraklarına bir uçaksavar füzesi düşmesinin ardından Suriye'nin füze bataryaları ve radarını hedef aldığını kaydetti.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, olayda bir askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1900360
https://tr.mehrnews.com/news/1900360/

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