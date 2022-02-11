İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 143 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 247 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 437'ye vaka sayısı ise 6 milyon 761 bin 855'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 261'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 260 bin 240'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.