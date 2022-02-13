İran ve Çin müzakere heyetleri Viyana'da bir araya geldi

Viyana müzakereleri kapsamındaki görüşmeler cumartesi günü delegasyonlar ve uzmanlar düzeyinde devam etti.

Bu kapsamda İran ve Çin müzakere heyetleri Viyana'daki Coburg Otel'de bir araya geldi.

Viyana’da ayrıca, çeşitli konuları ele almak için uzmanlar düzeyinde ikili ve çok taraflı toplantılar yapıldı.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.