İran ve Rus heyetleri Viyana'da toplandı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov’un başkanlığındaki İran v Rus heyetleri bugün sabah saatlerinde Viyana’da bir araya geldi.
Yaptırımlarının kaldırılması ve nükleer faaliyelere ilişkin çalışma gruplarının oturumları dün İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) uzmanlarının katılımıya düzenlenmişti.
Amerika, 2018 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya yeniden başlamıştı.
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