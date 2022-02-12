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12 Şub 2022 14:03

İran ve Rus heyetleri Viyana'da toplandı

İran ve Rus heyetleri Viyana'da toplandı

Viyana'daki sekizinci tur müzakereler devam ediyor. İran ve Rus heyetleri bugün sabah saatlerinde Coburg Otel'de bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov’un başkanlığındaki İran v Rus heyetleri bugün sabah saatlerinde Viyana’da bir araya geldi.

Yaptırımlarının kaldırılması ve nükleer faaliyelere ilişkin çalışma gruplarının oturumları dün İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) uzmanlarının katılımıya düzenlenmişti.

Amerika, 2018 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya yeniden başlamıştı. 

News Code 1900432
https://tr.mehrnews.com/news/1900432/

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