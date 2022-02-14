Emir Abdullahiyan Mali Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Tahran'a gelen Mali Dışişleri Bakanı Abdullah Diop ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Sonuç odaklı dış politika yaptırımları etkisi hale getirmiştir

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Batılı medya kuruluşlarının İran’ın son üç yılda petrol ihracatının rekor kırdığını kabul etmesi, İran milletine uygulanan azami baskı politikasının başarısızlığının başka bir göstergesidir.

Sonuç odaklı dış politika, Viyana ve New York’a dayanmadan yaptırımları etkisiz hale getirmiştir. İran milleti bu savaşın kazananıdır.”

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 148 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 812 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 718'e vaka sayısı ise 6 milyon 806 bin 265'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 374'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 298 bin 727'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran-Suriye ticaret hacmi son 9 ayda yüzde 90 arttı

İran’ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sobhani, İran ile Suriye arasındaki ticaret hacminde son dokuz ayda yüzde 90'lık bir artış olduğunu açıkladı.