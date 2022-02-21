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21 Şub 2022 10:13

Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'a gitti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Reisi havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar ziyareti özellikle Fars Körfezi'ne kıyısı olan  ülkelerle komşuluk diplomasisini harekete geçirme ve bu ülkelerin kapasitelerini siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme doğrultusunda atılan bir adımdır." dedi.

Reisi, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılacağını da sözlerine ekledi.

İran'ın Katar ile ortak enerji sahasına sahip olduğunu belirten Reisi, "Doha ile enerji alanındaki işbirliğimiz oldukça önemlidir. Katar ziyaretinde doğalgaz alanındaki işbirliğimizi ele alacağız." ifadesini kullandı.

İran medyasına göre, Cumhurbaşkanı Reisi başkanlığındaki heyetin Katar ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde gaz iş birliği konusu gündemde olacak.

News Code 1900597
https://tr.mehrnews.com/news/1900597/

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