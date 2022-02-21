Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Reisi havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar ziyareti özellikle Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerle komşuluk diplomasisini harekete geçirme ve bu ülkelerin kapasitelerini siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme doğrultusunda atılan bir adımdır." dedi.

Reisi, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılacağını da sözlerine ekledi.

İran'ın Katar ile ortak enerji sahasına sahip olduğunu belirten Reisi, "Doha ile enerji alanındaki işbirliğimiz oldukça önemlidir. Katar ziyaretinde doğalgaz alanındaki işbirliğimizi ele alacağız." ifadesini kullandı.

İran medyasına göre, Cumhurbaşkanı Reisi başkanlığındaki heyetin Katar ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde gaz iş birliği konusu gündemde olacak.