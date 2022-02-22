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22 Şub 2022 10:30

Emir Abdullahiyan: Komşu ülkelere kucağımız açık

Emir Abdullahiyan: Komşu ülkelere kucağımız açık

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan attığı bir tweette, "Komşularla, özellikle Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi, İran politikasının temel önceliğidir. Komşularımıza kucağımız açık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile birlikte Katar’da bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Reisi Katar hükümetinin konuğudur ve Katar Emiri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

İran ve Katar ilişkileri ortak çıkarlar çerçevesindedir.

Komşularla, özellikle Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi, İran politikasının temel önceliğidir. Komşularımıza kucağımız açık”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmiş. Cumhurbaşkanı Reisi'ye Bakan Emir Abdullahiyan da eşlik etmişti. 

News Code 1900620
https://tr.mehrnews.com/news/1900620/

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