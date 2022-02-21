Reisi: Katar ile ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Katar Emiri El Sani, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzendi.

Reisi, "İran ve Katar arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılmak amacıyla Doha'da bulunmaktayım." dedi.

Katar Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Reisi, "Sayın Şeyh Temim ile yaptığımız görüşmede, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için mevcut fırsatların değerlendirilmesi konusunda anlaştık. Ekonomi, ticaret, yatırım, gıda, sağlık ve kültür alanlarında işbirliğimizi ciddi şekilde artırma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizayonunun iyi şekilde yapılmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ayrıntıları gelecek....