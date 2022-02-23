Viyana görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan, “Son aylarda ekonomik ve ticari işbirliği alanında çok ilerleme kaydettik, ancak iki ülkenin kapasiteleri göz önüne alındığında, bu ticari ilişki hacmini asla yeterli görmüyoruz ve ilişkileri daha da geliştirmek için çaba göstermemiz konusunda mutabık aklıyoruz” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman Sultanı tarafından Maskat’ı ziyaret etmeye davet edildi. Bu ziyaretin en kısa sürede gerçekleştirilmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin son Doha ziyaretinde değinen Emir Abdullahiyan, “Cumhurbaşkanı Reisi Katar’da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forum’una katıldı. Bu ziyaret sırasında önemli görüşmeler yapıldı ve farklı alanlarda 14 işbirliği anlaşma imzalandı” ifadelerinde bulundu.

İran ve Suudi Arabistan görüşmeleri hakkında Emir Abdullahiyan, “Tahran ve Riyad arasındaki ilişkilere gelince, Irak’ın ilgili yetkililerinin yardım ve destekleriyle şimdiye kadar dört tur görüşme yapıldı” dedi.

Emir Abdullahiyan konuya ilişkin olarak şöyle söyledi:

“Bu hafta Almanya'nın Münih kentinde bir araya geldiğimiz Irak Dışişleri Bakanı aracılığıyla Suudi tarafının müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirten bir mesaj aldık; iki ülke arasındaki ilişkilerde görüşmeye ve ileriye dönük sonuçlar elde etmeye hazır olduğumuzu söyledik.”

Bölgesel konularda tüm taraflarla istişare ve ortak görüşmeler politikasını sürdürmeye hazır olduklarını belirten Emir Abdullahiyan, “Diyalog ve işbirliği dışında bölgemizdeki çeşitli krizleri çözmenin bir yolu olmadığına inanıyoruz” diye kaydetti.

Ukrayna krizine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Ukrayna krizinde olanlardan memnun değiliz. Ne yazık ki, NATO ve ABD'nin kışkırtıcı davranışları, bu bölgedeki durumu endişe verici hale getirdi” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Tüm tarafları bu krizi barışçıl bir şekilde sona erdirmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan Viyana görüşmelerine atıfta bulunarak, “Viyana görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi ve bugün Umman Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ve Viyana görüşmelerini ele aldık. Viyana'da birkaç ama çok önemli konu kaldı. Viyana görüşmelerinde hiçbir koşulda İran’ın kırmızı çizgilerini aşmayacağız ve bu konudaki kararlılığımızı göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ise, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin karşılıklı güven, saygı ve ortak çıkarlara dayalı olduğunu belirterek, “Bu çıkarların her zaman hem iki ülkenin hem de bölgenin yararına olması için çalışmaktayız” diye konuştu.