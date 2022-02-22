Reisi: Tahran ve Doha ilişkileri tüm alanlarda artırılmalı

Cumhurbaşkanı Reisi, kültürel ve dini ortaklıkların her zaman iki millet ve hükümet arasındaki ilişkileri güçlendirmenin temeli olduğunu belirterek, “Başta ekonomik ve siyasi ilişkiler olmak üzere Tahran ve Doha’nın tüm alanlardaki ilişki seviyesi arttırılmalıdır” dedi.

İran ve Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgesel işbirliğini ve iki ülkenin uluslararası düzeyde rol oynamasını geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti her zaman katar da dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerin samimi bir komşusu ve gerçek dostu olmuştur. İran’ın Filistin halkının haklarına sürekli desteği bunun açık örneklerinden biridir” ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirme çabasını kınayan Reisi, “Siyonist Rejimin varlığının bölgede artması tüm ülkelerin zararınadır, çünkü bu rejim kendi çıkarlarını sağlama sürecinde diğer ülkelerin istikrar ve güvenliğini gölgede bırakacaktır” ifadelerinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ise, iki milletin tarihi ilişkileri temelinde İran’la tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Şeyh Temim bin Hamad El Sani ayrıca, Katar'ın barışçıl nükleer faaliyetler alanında İran halkının haklarını savunmadaki kararlı tutumuna değinerek, “Katar her zaman diyaloğun ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü olduğunu vurgulamakta ve herhangi bir anlaşmanın hayatta kalması için tüm tarafların taahhütlerine bağlı kalmasına inanmaktadır” dedi.