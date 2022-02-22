Reisi, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Reisi yaptığı konuşmada, “Doğal gaz, dünyanın gelecekteki enerjisini şekillendirir ve toplum için önemli bir enerji kaynağıdır” dedi.

Reisi, “Gaz ihraç eden ülkeler arasında iyi bir işbirliği için ortak bir stratejimiz olabilir” ifadesini kullandı.

İran’ın kapasitelerinde değinen Reisi, “Dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip olan İran gaz üretimi ve ihracatı konusunda çok yüksek kapasiteye sahiptir. ABD’nin uyguladığı yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarına rağmen çok taraflı politikalara güvenerek gaz üretimini artırmayı başardık” ifaselerinde bulundu.

Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun ve üyelerinin amacı, ülkelerin doğal kaynakları, özellikle de gaz üzerindeki egemenliklerini korumak, üye ülkelerin ortak çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için işbirliği yapmak, doğal gazın aranması, üretimi ve ticareti gibi çeşitli alanlarda ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmektir.”

Reisi, “Temiz, güvenli bir yakıt olarak doğal gaz, önümüzdeki on yıllar boyunca, dünyanın enerji tüketiminin önemli bir bölümünü oluşturacak ve diğer yakıtlara göre ekonomik, teknik ve çevresel avantajlarını koruyacaktır. Önümüzdeki yıllarda artan elektrifikasyon trendi ve elektrik üretiminde en önemli girdi olarak doğal gazın rolü, bu vizyonu güçlendirir. Dolayısıyla gaz ihraç eden ülkelerin küresel pazara daha fazla gaz tedarik etme yaklaşımı insani amaçlıdır.” diye konuştu.