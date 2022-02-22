  1. Ekonomi
22 Şub 2022 11:42

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu başladı

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu başladı

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF), üye ülkelerin başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla başladı.

"Dünyada Enerji Güvenliği" konusuna odaklanan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, üye ülkelerin başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla ve Katar Emiri’nin konuşmasıyla başladı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin de bu zirvede konuşması planlanıyor.

Toplantıya İran, Cezayir, Mısır, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Venezuela, Trinidad ve Tobago cumhurbaşkanları, başbakanları ve enerji bakanları katılmaktadır.

 Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri de gözlemci statüsünde bulunuyor.

News Code 1900622
https://tr.mehrnews.com/news/1900622/

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