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16 Mar 2022 14:34

İngiltere Başbakanı Johnson BAE'de

İngiltere Başbakanı Johnson BAE'de

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası en sert yaptırım kararlarını alan ve Putin'i doğrudan hedef göstermesiyle dikkat çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'enerji ortaklarından' Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası en sert tavrı alan lider olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fars Körfezi turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, "dost ülke İngiltere Başbakanı Johnson'ın bölgesel turu çerçevesinde BAE'ye geldiği" belirtildi.

Johnson'ın başkent Abu Dabi'daki havalimanında BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş tarafından karşılandığı aktarıldı.

Boris Johnson da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyorum. Her iki ülke, Rusya'nın benzeri görülmemiş yasa dışı acımasız işgalinden sonra bölgenin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının ana ortaklarındandır."

İngiltere Başbakanı Johnson'ın BAE'li yetkililer ile temaslarının ardından gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Karar

News Code 1901082
https://tr.mehrnews.com/news/1901082/

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