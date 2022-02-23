Cumhurbaşkanı Reisi Doha ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Reisi, “Doha ziyareti komşuluk politikası doğrultusunda ve ‘komşularla karşılıklı güven ve işbirliğini artırmak’ ve ‘İran’ın bölge ekonomisindeki payı’ olmak üzere iki ana hedefler gerçekleştirildi” dedi.

Katarlı yetkililerle yaptığı görüşmelere değinen Reisi, “Bu görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomik, enerji, kültürel ve özellikle yatırım konuları ele alındı” ifadesini kullandı.

Reisi, “Doha’da yürürlüğe girmesi gereken 14 işbirliği anlaşma imzalandı. Katarlı üst düzey yetkililer ayrıca Katar Emiri'nin bu anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının uygulanmasının derhal takip edilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.” ifadelerinde bulundu.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu sırasındaki görüşmelerine dikkat çeken Reisi, “Bu görüşmelerde ikili meseleler, bölgesel ve uluslararası düzeyde yapılabilecel işbirliği ele alındı” dedi.