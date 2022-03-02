İran-Katar Sınır Güvenliği Toplantısı Doha'da gerçekleşti

İran İslam Cumhuriyeti ve Katar heyetleri arasında periyodik olarak yapılan ortak sahil sınırlarını koruma toplantısı başkent dün Doha'da yapıldı.

Katar resmi haber ajansı QNA, söz konusu toplantıdaki konu başlıklarının Tahran ile Doha arasında ortak sınır güvenliği, Fars Körfezi’nin kontrollü ve kontrolsüz kullanımı ve iki ülke arasındaki bilgi alışverişi olduğu belirtildi.

İran Sınır Güvenlik Teşkilatı Komutanı General Ahmed Ali Guderzi başkanlığındaki heyet Katar ile yapılacak 16. ortak sahil sınırlarını koruma toplantısına katılmak üzere Doha'ya gitmişti.