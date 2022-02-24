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24 Şub 2022 10:47

Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor. Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de yapılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın acil olarak güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi. Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de yapılacak. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı var.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1900668
https://tr.mehrnews.com/news/1900668/

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