Rusya Ukrayna savaşı futbolu da vurdu!

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması, futbolu da vurdu. Buna göre Ukrayna'da, sıkıyönetim kararı ile tüm ligler askıya alındı. Ukrayna'da ne zaman spora devam edileceği henüz netlik kazanmadı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

Rusya birliklerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından konuşan deneyimli hoca, Kiev'den ayrılmayacağını söyledi.

Tecrübeli hoca, "Rusya'nın askeri tehditlerinin bu kadar yakınında ne yapıyorsunuz" şeklinde gelen soruya, "Oturuyorum ve neler olacağını bekliyorum. Cumartesi günü Kiev'de Inhulets Petrove ile oynamak zorunda kaldık. Olağanüstü halin de neler getireceğini görelim" dedi.

Ülkede spor karşılaşmalarının bir aylığına askıya alındığını söyleyen Lucescu, "Parlamento, olağanüstü hali onayladı, açık olan bizim bunu onaylamadığımız, bakalım bu çılgınlık daha ne kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kiev'deki sıradan insanlar ne hissediyorlar" şeklinde gelen soruya cevap veren 76 yaşındaki antrenör, "Bilmiyorum, size söylememem çünkü kimseyle bir bağlantım yok. Oyuncular durumdan biraz korkuyor. Bu da çok normal, aileleri var. Çok fazla yabancı oyuncumuz da yok zaten. Kötü olan durum, yabancı oyuncuları çok fazla olan ekiplerde, elçilikler yabancı oyuncuların gitmelerini istiyor" sözlerini kullandı.

Kaynak: A Spor