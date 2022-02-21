İran ve Katar arasında 14 işbirliği anlaşması imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin huzurunda iki ülke arasında, diplomasi, ekonomik, kültürel ve spor alanlarında 14 işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza töreni sırasında Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Katar Milli Futbol Takımı forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Devleti Emiri'nin daveti üzerine bu sabah Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Reisi, Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri ile yapacağı görüşmenin ardından Katar'da yaşayan İranlılar ve Katarlı işadamları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyaretinin ikinci gününde Katar'da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığındaki heyetin Katar ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde gaz iş birliği konusu gündemde olacak.