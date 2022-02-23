İranlı futbolcu Allahyar'ın sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin kiralık kadrosuna kattılan Allahyar Sayyadmanesh'in sakatlığı devam ediyor.

Son 2 maçta kadroya alınmayan Seyadmanesh'in önümüzdeki Cumartesi günü de Peterborough United karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

"Yeni Salah"

Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i Mohamed Salah'a benzetmişti.

Ünlü iş insanı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." diye konuşmuştu.