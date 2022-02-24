Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
TRT Haber
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
TRT Haber
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