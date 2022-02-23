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23 Şub 2022 09:44

Viyana'da İran'la ilgili kritik görüşmeler sürüyor

Viyana'da İran'la ilgili kritik görüşmeler sürüyor

AB koordinatörlüğünde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (4+1) yer aldığı 8. tur görüşmeler Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün Viyana'daki Coburg Oteli'nde Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

News Code 1900638
https://tr.mehrnews.com/news/1900638/

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