Petrolde ralli hız kesmiyor

Brent petrol Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası başladığı rallisini 110 doların üzerine taşıdı.
ABD tipi ham petrol de 110 dolar eşiğini aştı.
New York ve Londra'da petrol vadelilerinde yüzde 6'yı aşan yükseliş izlendi.
Petrol piyasalarında tüm dikkatler OPEC+ toplantısından çıkacak mesajlara çevrilirken, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında küresel enerji piyasasının tehdit altında olduğunu belirtti.
UEA Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarındaki durumun ciddi olduğunu belirtti.
Petrol piyasası yatırımcıları son yaşanan gelişmelerden sonra tüm dikkatlerini Nisan ayı üretimine ilişkin görüşmelerin olacağı OPEC+ toplantısına çevirdi. Piyasada tüm yaşanan çalkantıya rağmen sınırlı bir üretim artışı kararı çıkması bekleniyor.
Kaynak: Bloomberg Türkçe
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