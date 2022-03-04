İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 154 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 470 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 593'e, vaka sayısı ise 7 milyon 80 bin 217'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 56'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 709 bin 131'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.