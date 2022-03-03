İran'da günlük vefat sayısı 200'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 772 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 439'a vaka sayısı ise 7 milyon 73 bin 747'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 98'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 696 bin 494'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.