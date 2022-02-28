Ertuğrul Sağlam, Traktör Sazi ile anlaştı

2009'da Bursaspor 'la şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam son olarak Samsunspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam bir süredir boştaydı ve yeni durağı İran oldu. Ertuğrul Sağlam ikinci kez İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaştı.

Sağlam, 2018 yılında da Traktör Sazi'yi çalıştırmış ve sadece 4 ay kalıp 16 maça çıkmıştı. Sağlam o dönem 0.94 puan ortalaması yakalayabilmişti.

52 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da çalışmış ve Haziran 2021'de ayrılmıştı.

Kaynak: Fanatik