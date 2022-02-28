  1. Spor
28 Şub 2022 16:22

Ertuğrul Sağlam, Traktör Sazi ile anlaştı

Ertuğrul Sağlam, Traktör Sazi ile anlaştı

Ertuğrul Sağlam ikinci kez İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaştı. Sağlam, 2018 yılında da Tractor'u çalıştırmış ve sadece 4 ay kalıp 16 maça çıkmıştı.

2009'da Bursaspor 'la şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam son olarak Samsunspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam bir süredir boştaydı ve yeni durağı İran oldu. Ertuğrul Sağlam ikinci kez İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaştı.

Sağlam, 2018 yılında da Traktör Sazi'yi çalıştırmış ve sadece 4 ay kalıp 16 maça çıkmıştı. Sağlam o dönem 0.94 puan ortalaması yakalayabilmişti.

52 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da çalışmış ve Haziran 2021'de ayrılmıştı.

Kaynak: Fanatik

News Code 1900773
https://tr.mehrnews.com/news/1900773/

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