Ermenistan'dan, Azerbaycan ve Türkiye'ye tepki

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Azerbaycan'ın defalarca Ermenistan'a barış anlaşması teklif ettiği yönündeki açıklamasına yorum yaptı.

Armenpress’in sorusuna yanıt olarak Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sözde “Zangezur Koridoru” ile ilgili açıklamasını da yorumladı:

Hunanyan'ın yanıtları şu şekilde:

"Ermenistan Hükümeti, Ermenistan ve bölge için barışçıl kalkınma döneminin açılmasına yönelik strateji benimsemiştir ve doğal olarak bu yönde adımlar atmaya hazırdır. Belirli bir barış antlaşmasının imzalanmasına gelince, bunun hükümetin gündemindeki önceliklerden biri olduğu defalarca en üst düzeyde ifade edildi.

Bu (Zangezur Koridoru) bizim için anlaşılmaz bir kelime ve herkes bunu biliyor. Diğer yandan bölgedeki ulaşım hatlarının açılması da Hükümetin öncelikleri arasında yer almakta ve "Ermeni Kavşağı" projesi çerçevesinde de dahil olmak üzere bu yönde somut adımlar atılmaktadır".