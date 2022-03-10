  1. Ekonomi
10 Mar 2022 16:48

Türkiye'de dolar, 14,80 lirayı aştı

Türkiye'de dolar, 14,80 lirayı aştı

Güne 14,65 liradan başlayan dolar, saat 14.21 itibariyle 14,81 liradan işlem görürken, TL'deki kayıp yüzde 1'i aştı.

T24'ün aktardığı habere göre, güne 14,65 liradan başlayan dolar, saat 14.21 itibariyle 14,81 liradan işlem görürken, TL'deki kayıp yüzde 1'i aştı.

Euro ise aynı saatlerde 16,42 liraya yükseldi. Euro güne 16,26 liradan başlamıştı.

News Code 1900966
https://tr.mehrnews.com/news/1900966/

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