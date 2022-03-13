Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, son bölgesel gelişmeler ve Viyana görüşmeleri ele alındı.

İran'dan BM'ye İsrail mektubu

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Suriye'de bulunan İranlı askeri danışmanların şehit düşmesine yol açan Siyonist Rejim'in düzenlediği terör saldırısıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine protesto mektubu gönderdi.

Ayetullah Hamanei'den Avrupa'daki Müslüman öğrencilere mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Avrupa'daki Üniversite Öğrencileri İslam Dernekleri Birliği'ne mesaj gönderdi.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugünlerde yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, beklenen tarihi dönüşün bir parçasını oluşturmaktadır. Bu süreçte büyük ulusumuzun seçkinleri ve elitlerinin üzerine özel sorumluluklar düşüyor. Cepheleri doğru tespit edip uygun bir tutum sergilemek ve kısa vadeli sorumluluk ile hak cephesi lehine rol oynamaya hazır olmak onların (elitler) orta vadeli görevleridir."

İran'da günlük vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 219 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 831'e, vaka sayısı ise 7 milyon 119 bin 763'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 921'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 774 bin 197'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.