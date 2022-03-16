  1. Dünya
  2. Asya
16 Mar 2022 11:53

Başbakan Paşinyan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Başbakan Paşinyan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Türkmenistan'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Türkmenistan'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi yaptı.

Ermenisan Başbakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan Gurbanguli Berdimuhamedov'u Türkmenistan'daki son cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle tebrik etti ve son yıllardaki ortak çalışmaları için teşekkür etti.

Aynı zamanda Başbakan, Serdar Berdimuhamedov'u seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti ve sorumlu görevinde başarılar diledi.

Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkmenistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Ermenihaber

News Code 1901077
https://tr.mehrnews.com/news/1901077/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler