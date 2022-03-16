Başbakan Paşinyan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Türkmenistan'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi yaptı.

Ermenisan Başbakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan Gurbanguli Berdimuhamedov'u Türkmenistan'daki son cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle tebrik etti ve son yıllardaki ortak çalışmaları için teşekkür etti.

Aynı zamanda Başbakan, Serdar Berdimuhamedov'u seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti ve sorumlu görevinde başarılar diledi.

Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkmenistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Ermenihaber