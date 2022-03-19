İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 323 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 550'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 139 bin 217'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 82'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 817 bin 172'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.