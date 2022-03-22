İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 120 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 735'e, vaka sayısı ise 7 milyon 143 bin 409'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 869'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 833 bin 351'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.