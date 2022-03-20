İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 60 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 816 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 610'a, vaka sayısı ise 7 milyon 141 bin 33'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 11'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 822 bin 521'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.