  1. Toplum
16 Mar 2022 14:52

İran'da günlük vefat sayısı azalıyor

İran'da günlük vefat sayısı azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 10 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 289, vaka sayısı ise 7 milyon 133 bin 139'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 360'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 798 bin 350'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901084
https://tr.mehrnews.com/news/1901084/

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