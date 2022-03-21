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21 Mar 2022 10:15

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE'de

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE'de

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE’ye gitti.

Sputnik'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye gitti.

Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında 16’ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitapta bulunması ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı’na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi’deyiz” dedi.

News Code 1901139
https://tr.mehrnews.com/news/1901139/

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